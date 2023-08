O beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso: emoção ou agressão?

Após as jogadoras espanholas terem conseguido ganhar pela primeira vez o título de campeãs do mundo de futebol, Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (REEF), deu um beijo na boca de Jenni Hermoso.







Cofina Media

Me dicen que este video del presidente de la federación espaÑola de fútbol, Luís Rubiales, no hay que hacerlo rular, y lo están censurando



¿Asqueroso? Es poco pic.twitter.com/A5548h6Eyj — VIQUI ||?|| (@viquirepublica) August 20, 2023

Que alguien le diga a Luis Rubiales que es el presidente de la Federación Española de Fútbol y que no puede comportarse como un borracho de bar a las 5 de la mañana. Por mucha amistad que tenga con las jugadoras, a fin de cuentas él es su jefe. pic.twitter.com/tAAaWtumuv — PabloMM (@pablom_m) August 20, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A avançada de 33 anos, que é a única jogadora que não joga em Espanha, foi uma peça fundamental para a conquista do Mundial de Futebol Feminino. No entanto, na final de domingo contra a Inglaterra, acabou por falar um penálti e perdeu a oportunidade de garantir uma vantagem por dois golos e um final de jogo mais tranquilo.No momento em que as novas campeãs mundiais recebiam as medalhas de ouro, Luis Rubiales deu um abraço mais demorado a Jenni, de seguida agarrou-lhe na cara e surpreendeu-a com um beijo na boca. A jogadora comentou o sucedido durante um direto no seu Instagram onde esclareceu: "Não gostei mas o que é que eu podia fazer? Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela alegria imensa que é ganhar um Mundial. O presidente e eu temos uma grande relação, o seu comportamento com todas nós sempre foi de dez em dez e foi um gesto natural de carinho e de agradecimento".O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol também já reagiu ao sucedido. Em declarações para a Rádio Marca, desvalorizou o ocorrido afirmando: "O que tenho a dizer sobre o beijo que dei à Jenni? Idiotas há em toda a parte. Quando duas pessoas têm uma demonstração de carinho sem importância, não podemos fazer caso a essas idiotices. Somos campeões e é com isso que eu fico".Luis Rubiales defendeu ainda que este caso não pode abafar todo o esforço das espanholas para esta conquista: "Trabalhámos muito apesar de alguns não nos quererem deixar trabalhar. Têm de deixar as pessoas fazerem o seu trabalho e essa pequena percentagem de pessoas com ressentimentos deve apreender a não falar sem saber. Este título vai para Espanha, temos o melhor país do mundo. Quando chegarmos a Madrid espero que demonstrem tudo às jogadoras porque elas são umas heroínas depois de tudo o que fizeram".Em todo o mundo o gesto foi visto com muita atenção e tem sido altamente criticado. A ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero, decidiu reagir à polémica referindo que "um beijo na boca sem consentimento não pode ser algo ‘que acontece’" e ressalvou ainda: "É uma forma de violência sexual que as mulheres sofrem diariamente e que não podemos normalizar. Isto é uma tarefa de toda a sociedade, consentimento no centro. Só sim é sim".Também Ione Belarra, ministra dos Direitos Sociais, decidiu comentar o caso e partilhar a sua preocupação: "Se isto acontece com toda a Espanha a assistir, o que não farão em particular? A violência sexual contra as mulheres tem de acabar".A deputada do Podemos Martina Velarde decidiu utilizar as suas redes sociais para referir o quão o ocorrido pode parecer familiar para muitas mulheres: "Quantos Rubiales tivemos que aturar ao longo das nossas vidas, quanta convivência já aguentámos de camaradas e machões que os encorajam e defendem. Os seus modos, os seus gestos, as suas tolices, como são familiares… Tantas situações incómodas e desagradáveis. Nojo".Nas redes sociais são várias as partilhas do vídeo em questão e os comentários à atitude de Luis Rubiales. Uma utilizadora do X refere "asqueroso? É pouco", outro refere "isto é deplorável" e outro: "Alguém que diga a Luis Rubiales que é o presidente da Federação Espanhola de Futebol e que não se pode comportar como um bêbado em um bar às 5 da manhã. Por muita amizade que tenha com as jogadoras não deixa de ser seu chefe".