Espanha: seleção masculina de futebol emite comunicado contra Rubiales

Já passaram mais de duas semanas desde que a seleção espanhola venceu o mundial feminino de futebol mas os comportamentos de Luis Rubiales, presidente da federação do país, continuam a dar que falar. Agora foi a vez da seleção masculina condenar as atitudes do líder.







RFEF

Comunicado de los capitanes de la Selección española de fútbol.



?? Puedes leerlo transcrito aquí: https://t.co/LmSVz0FcZj #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/OcEAzIqFb2 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 4, 2023

Álvaro Morata, um dos capitães, acabou por ler de forma integral um comunicado assinado por todos os futebolistas. O texto começava por destacar o "orgulho" que os jogadores sentiam na seleção feminina, que alcançou "um marco histórico no futebol" e a quem davam "os mais sinceros parabéns". Não esqueceram também a conquista que tinha "inspirado muitas mulheres através de um triunfo de valor incalculável" e lamentaram os incidentes que viram este "sucesso manchado"."Queremos condenar o que consideramos ser um comportamento inaceitável por parte do senhor Rubiales, que não esteve à altura da instituição que representa. Estamos firme e claramente ao lado dos valores que este desporto representa. O futebol espanhol deve ser um motor de respeito, inspiração, inclusão e diversidade e deve dar o exemplo com a sua conduta dentro e fora do campo", escreveram.A iniciativa terá, de acordo com o El Mundo, partido de dentro da Federação que considerou existir a necessidade de um esclarecimento público. Os jogadores acederam, mas terão demorado "a tarde inteira" para acertar o texto, que contou com a participação de "muitos jogadores", principalmente dos mais velhos.O encontro não estava previamente marcado, tendo a federação convidado a imprensa apenas quinze minutos antes da conferência que contou com a presença de todos os jogadores da equipa, faltando apenas o treinador Luis de la Fuente.Depois da leitura não houve qualquer tipo de hipótese para perguntas feitas por jornalistas, tendo os atletas usado como desculpa os treinos de preparação para as qualificações para o Euro2024.