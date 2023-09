Espanha. Treinador da seleção feminina de futebol demitido

Jorge Vilda levou a equipa feminina de Espanha à conquista do campeonato do mundo.

O treinador da seleção feminina de futebol da Espanha, Jorge Vilda, foi demitido, segundo comunicou, esta terça-feira a Real Federação Espanhola de Futebol.







O técnico, natural de Madrid, deixa o comando da seleção espanhola após oito anos no cargo, e duas semanas depois de conquistar o Campeonato do Mundo de Futebol feminino, com uma vitória por 1-0, frente à Inglaterra.A destituição de Vilda surge depois do polémico beijo dado por Luis Rubiales à jogadora Jenni Hermoso , durante a cerimónia de entrega de medalhas na final do mundial de futebol feminino.