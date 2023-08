Jenni Hermoso riu-se do beijo de Rubiales: 'Como o Iker e a Sara'

A polémica à volta do beijo dado pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, à jogadora Jenni Hermoso continua a dar que falar.







Redes Sociais / Twitter

Empecemos, @Jennihermoso:



1. ¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales?



2. ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales “que se besen” en el autobús tras ver el “pico”?



3. ¿Por qué le… pic.twitter.com/7HjjdpJVLc — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023

¿Sabes, @Jennihermoso, que tenemos hasta tus videos y whatsapps de fiesta, porque una amiga se ha escandalizado de que destruyas la vida de un inocente?



(De día y de noche)



¿Nos das un piquito a toda España, Jenni? pic.twitter.com/18zO4cIxK5 — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Esta terça-feira, o jornalista Alvise Pérez partilhou um vídeo, alegadamente captado no interior do autocarro da seleção, duas horas depois de Espanha se ter sagrado campeã do mundo. No mesmo é possível ver Hermoso a comentar com outras colegas de equipa o beijo que recebeu do presidente e, de seguida, a rir-se do mesmo.Em tom de brincadeira, há ainda quem compare o momento com o beijo que Iker Casillas deu a Sara Carbonero depois de vencer o Mundial da África do Sul, em 2010, numa altura em que esta era jornalista e ainda não era conhecida a relação dos dois. Depois da comparação, Jenni Hermoso confirmou "como o Iker e a Sara".De seguida, a atleta descreveu o momento do beijo às futebolistas que não tinham assistido: "Ele estava emocionado e tal, veio ter comigo e agarrou-me assim".Alvise Pérez, o jornalista que divulgou as imagens, já foi condenado quatro vezes por difundir vídeos íntimos de figuras públicas, segundo o La Nacion . Na rede social X (antigo Twitter), o jornalista fala em "radicalismo de género", diz que Espanha já se apercebeu "da verdade" e pede que a jogadora seja presa.Partilhou ainda imagens da seleção espanhola em clima de festa, alegadamente no dia seguinte à vitória, que segundo o próprio foram enviadas "por uma amiga [de Hermoso] que se escandalizou com o facto de se estar a destruir a vida a um inocente".Depois de ter recebido uma suspensão de 90 dias pela FIFA , Luis Rubiales deixou automaticamente de receber o ordenado - um valor líquido anual de 675 mil euros -, perdeu também um apoio para a habitação (36 mil euros/ano) e ainda uma parcela por ser membro executivo da UEFA (250 mil euros/ano). Além disto já ficou sem carro, telemóvel e outros aparelhos eletrónicos.