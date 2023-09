Natalie Portman elogia a 'resiliência' das jogadoras de futebol espanholas

"As vencedoras anteriores, os Estados Unidos, tiveram de lutar pela igualdade salarial ao mesmo tempo que ganhavam o Mundial. Desta vez a seleção espanhola teve de lutar contra o assédio, o abuso e a agressão." A frase foi dita por Natalie Portman numa reunião da European Clubs Association, em Berlim.







REUTERS/Leonhard Simon

Segundo o The Guardian , no entender da atriz e também co-proprietária do clube Angel City da NWSL, as atletas deveriam estar apenas concentradas em jogar e não nos "inerentes políticos" que ocorreram "nos dois últimos mundiais".Portman, amante da modalidade e conhecida defensora do futebol feminino, destacou ainda a "resiliência" da seleção espanhola e lamentou que o foco da sua vitória fosse completamente ofuscado pelas atitudes de Luis Rubiales."A resiliência destas mulheres para jogar ao mais alto nível enquanto estão sob condições tão injustas e a sua capacidade para se defenderem dentro e fora do campo é inspiradora. Rezo pelo dia em que elas possam ser apenas atletas e que tudo o resto seja apenas diversão".O comentário foi feito apenas um dia depois de ser público que a futebolista espanhola Jenni Hermoso terá apresentado uma queixa formal contra o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. Em causa está o beijo dado pelo dirigente durante a celebração da vitória no Mundial Feminino de Futebol.Luis Rubiales poderá assim ter de enfrentar acusações legais e criminais, além das investigações internas – levadas a cabo pela RFEF e pela FIFA – que estão em curso.