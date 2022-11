COP27. O que têm os países que fazer contra as alterações climáticas?

Entre 6 e 18 de novembro, o futuro da Terra será discutido na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que junta cerca de 100 líderes mundiais em Sharm el-Sheikh, no Egito. António Costa vai participar nos dias 7 e 8 de novembro, a par do ministro do Ambiente e Ação Climática Duarte Cordeiro. A conferência será marcada pela tensão entre a necessidade de segurança energética devido à guerra na Ucrânia e a urgência em tomar medidas concretas contra as mudanças no clima.