António Guterres: 'Estamos numa autoestrada para o inferno climático'

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou que é necessário que todos os países trabalhem juntos para cortar as emissões de gases com efeitos de estufa, ou então estarão a condenar as próximas gerações à catástrofe climática. "A Humanidade tem uma escolha: cooperar ou morrer", frisou durante a abertura da COP27, a cimeira das Nações Unidas sobre o clima que irá juntar em Sharm el-Sheikh, Egito, delegados de vários países.