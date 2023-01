Davos: tudo sobre o evento que reúne as pessoas mais influentes do mundo

Com os Alpes cobertos de neve, a Suíça voltou a receber algumas das pessoas mais influentes do mundo para a 53ª edição do Fórum Económico Mundial (WEF). Nos próximos dias, as pessoas mais ricas e influentes do mundo estarão dedicadas a marcar presença em conversas, debates e palestras sobre o futuro do mundo.



Como nasceu o Fórum Económico Mundial?

Que tipos de ações acontecem?

Klaus Schwab foi o homem que, em 1971, decidiu convidar alguns executivos de empresas europeias para rumarem até Davos, uma minúscula estação de esqui no coração dos Alpes. O seu objetivo passava por criar um fórum onde políticos e empresários pudessem falar sobre os problemas globais com vista a adotar outras formas de liderança.