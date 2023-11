Papa Francisco vai marcar presença na COP28 no Dubai

O Papa Francisco anunciou que vai estar presente na próxima COP28, que decorrerá no Dubai, no início de dezembro.







Um dia depois da audiência do Papa aos membros da organização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que decorrerá no dia 30 de janeiro, Francisco viajará para o Dubai, onde vai permanecer durante três dias.Esta será a primeira vez que um Papa vai participar ativamente numa COP, uma vez que anteriormente apenas foram enviadas mensagens. A 28º Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas vai decorrer entre o dia 30 de novembro e 12 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos, reunido cerca de duzentos países, Francisco vai estar presente entre os dias 1 e 3 de dezembro.Francisco já tinha recebido, em outubro, o presidente da COP28, Sultan Ahmed Al Jaber para uma audiência no VaticanoJá no mês passado o diretor-geral Al Suwaidi referiu que "é muito importante para a COP28 obter resultados poderosos". Al Suwaidi foi representante dos Emirados Árabes na COP21 em 2015, na qual se alcançou o Acordo Climático, base da atual ação contra a emergência climática, e defende que atualmente são necessárias pessoas com capacidades técnicas para fazer o processo climático avanças.O atual diretor-geral partilhou em entrevista: "De certa forma estamos a ter as mesmas conversações que tínhamos na altura. Estou surpreendido porque quando saí de Paris pensei que já tínhamos alcançado o resultado político. Agora, para avançar, as cimeiras sobre o clima não precisam de pessoas como eu. O processo não precisa de negociadores, mas sim de técnicos que se encarreguem da implementação, e hoje não temos isso".