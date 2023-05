Água do principal canal de Veneza ficou verde fluorescente

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Este domingo as águas do principal canal de Veneza ficaram com uma cor verde fluorescente. O caso deixou as autoridades em alerta, estando o misterioso acontecimento já a ser investigado.







Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o corpo de bombeiros de Itália, entrevistado pela Reuters, o incidente ocorreu perto da ponte Rialto. O presidente da cidade já convocou uma reunião de emergência de forma a perceber o que aconteceu.Neste momento já foram retiradas algumas amostras de água para serem analisadas pela agência regional de proteção ambiental.O caso acontece na sequência de vários protestos, levados a cabo por ambientalistas, que têm pintado de verde vários monumentos italianos. Também na fonte de Trevi, em Roma, foi usado carvão vegetal para escurecer a água de forma a alertar a população para os uso de combustíveis fósseis. Ainda assim, até ao momento, nenhum grupo ativista reivindicou este incidente.