Míssil cai na Polónia. O que se sabe?

Um míssil caiu na Polónia, na terça-feira, junto à fronteira com a Ucrânia, matando duas pessoas. O facto de ter fabrico russo fez soar os alarmes. A Rússia teria atacado um país que faz parte da NATO? O que significava isso em termos de "escalada no conflito"? As autoridades russas negaram qualquer envolvimento e as informações que foram sendo disponibilizadas ao longo da madrugada apontavam para que as forças de Moscovo não tinham estado envolvidas com as explosões mortais.