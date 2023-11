Anonymous, Killnet e Noname: Quem são os responsáveis pelos ataques ao setor da saúde?

Entre janeiro e junho deste ano, a equipa da Threat Intelligence registou na Europa um aumento de 55% de violações de dados relacionados com o setor da saúde. De acordo com a empresa de cibersegurança, Anonymous Sudan, Killnet e Noname057(16) são os principais protagonistas dos ataques contra hospitais e centros médicos. As operações podem agora abrir portas para o "roubo de identidade e de dados financeiros", reconheceu à SÁBADO David Russo, especialista em cibersegurança.

Quem são os Anonymous Sudan?