A molécula KT408 tem um modo de ação muito específico, sendo que o medicamento consegue ser seletivo e atacar apenas as células cancerígenas, não danificando as saudáveis.

"Conseguimos inibição do tumor de 65%." Startup desenvolve molécula para cancros agressivos

A Karion Therapeutics desenvolveu uma molécula promissora para tratar cancros agressivos, em especial o cancro da mama triplo negativo e cancros renais. Fundada em 2022, a start-up foi a vencedora do Born from Knowledge, prémio atribuído pela Agência Nacional da Inovação, no âmbito dos Altice Internacional Awards, entregues a 23 de novembro, em Lisboa.