Vladimir Putin: Um espião no Kremlin intolerante a traições

Da prática de judo a agente do KGB. O livro "Um espião no Kremlin" recorda como as traições a Putin acabam em tragédia e a forma surpreendente como subiu ao poder.

Durante vários anos passou despercebido pelo Ocidente, mas a invasão russa à Ucrânia foi o que tornou claro quem é o atual presidente da Rússia: líder incontestável, ameaçador, e que não perdoa traições. É assim que Vladimir Putin se identifica e é conhecido. O que ficou esquecido, no entanto, foi o seu passado e a forma surpreendente como ascendeu ao poder e que é agora recordado no livro Um Espião no Kremlin - Intrigas, Traições e Mentiras: A Ascensão e a Conquista do Poder de Vladimir Putin, da jornalista Cátia Bruno.