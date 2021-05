Três dias com Pedro Teixeira da Mota

Entre o humor nas plataforas online, há sempre tempo – precisamente 1h30 – para Pedro Teixeira da Mota (PTM) ir às compras de velharias. Onde? No mercado mais antigo de Lisboa, com origens no século XII, e que passou por várias zonas da capital até chegar ao Campo de Santa Clara em 1882. Em 1981, Sérgio Godinho cantava: "É terça-feira/Feira da Ladra/abre hoje às cinco/da madrugada." E agora, no rescaldo do confinamento, o millennial de 27 anos confessa que é ali, entre feirantes, que recolhe "knowledge popular."



PTM é humorista, para quem não sabe – e os feirantes não sabem. Mas no digital é rei, fenómeno do podcast ask.tm ("tm" de Teixeira da Mota ou to me), que se mantém no top desde 2017. Foi nesse ano que criou o programa com equipamento emprestado, ainda vivia em casa dos pais, no Restelo. Hoje em dia, tem casa própria (um T2 em Paço d’Arcos com vista de mar); já fez duas digressões de stand-up, num total de 204 espetáculos (esgotou três sessões no Coliseu de Lisboa); foi nomeado para um Globo de Ouro na categoria Revelação (2019); e mantém-se ativo na Net. Mais ainda desde a Covid-19, em que a tecnologia ganha predominância.



O podcast é a base, com uma média de 40 mil ouvintes por semana (dos 15 aos 30 anos). À falta de atuações ao vivo, canceladas pela pandemia, o humorista, formado em Gestão pela Universidade Católica, investe as fichas na rede Patreon, em que cada subscritor paga 2 euros mensais para aceder aos seus conteúdos. Tem quase 2.200 patrons (seguidores).