Dois casais em férias, a definhar ano a ano

Num hotel decadente de uma estância balnear inóspita, A Praia é sobre relações amorosas e emoções recalcadas, com a doença mental a rondar. Encenada por João Reis, está no São Luiz até ao dia 17.

Quando, há cinco anos, João Reis decidiu encenar A Praia, do autor dinamarquês Peter Asmussen, o que o motivou foi a ideia de “explorar o que pode acontecer quando quatro pessoas de férias no mesmo sítio se conhecem”. “Entretanto, com a pandemia, que nos deixou de rastos, e agora com a guerra, a peça ganhou outra dimensão”, realça à SÁBADO: “Andamos todos avariados, mas a fazer de conta que não o sabemos.”