Nas redes socias cresce a solidariedade para com a mulher que perdeu a filha bebé por um erro fatal. A mensagem é "podia ter sido eu".

A enorme onda de apoio à mãe que esqueceu a bebé no carro

Quase uma semana depois da morte da bebé de dois anos dentro de um carro em Lisboa, cresce a onda de empatia e solidariedade para com a mãe que se esqueceu da menina julgando tê-la deixado na creche. Inúmeros testemunhos de mães e pais relatam episódios que por pouco não tiveram desfecho idêntico e que foram motivos essencialmente pelos mesmos motivos: intenso stress laboral conjugado com distúrbios associados ao cuidado de crianças pequenas (por exemplo, perturbações do sono).