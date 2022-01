Bruno Nogueira: 'No humor intelectualizam-se coisas muito simples'

No humor de Bruno Nogueira não cabe ativismo mas sobra espaço à democracia. De 14 a 16 de janeiro, Depois do Medo, o espectáculo que esgotou a Altice Arena, chega às salas de cinema.

Bruno Nogueira, sentado numa cadeira ao fundo da pequena sala de cinema, teclava no telefone as últimas mensagens antes do gravador iniciar. Passava pouco das 14h30, duas horas antes de ocupar o ecrã daquela mesma sala, mas não como a versão escrita de um personagem cuja pele vai ocupar. Pelo contrário. O guião, aqui, deixa-o à sua sorte, no seu espaço, com o seu medo, perante uma casa lotada e impiedosa que esperou uma década por vê-lo.



Talvez seja por isso que o humorista o batizou como Depois do Medo, espectáculo que levou no dia 14 de fevereiro de 2020 à Altice Arena, e que chega de 14 a 16 de janeiro em exclusivo aos cinemas NOS. Ou talvez este medo fosse uma hipérbole para aquilo que lhe reconhecemos como a impossibilidade de falhar. Afinal, a ideia de consagrar o regresso num espaço tão grande, como um convite à carnificina, implica uma dose bastante mais significativa de coragem do que de medo. Mesmo para um dos nomes mais importantes do humor em Portugal.





O conteúdo, de quase duas horas, nunca foi pensado para o meio ao qual chega esta semana. Não deixa de ser paradoxal que um conjunto de acidentes e receios e liberdades –trazidas à tona num exercício que Bruno Nogueira juntamente com Salvador Martinha, Eduardo Madeira e Luís Franco Bastos iniciaram no S. Jorge, Construção –, seja agora uma obra estabelecida e a primeira do género a rodar numa sala de cinema em Portugal.Para o humorista, o importante é não defraudar o público, assegurando o espaço ao erro por mais polido que o material possa ser. Para o público, vendo-o, ou não, percebendo-o, ou não, o trabalho de Bruno Nogueira continua palpável e vivo. E Depois do Medo é sintoma disso mesmo. "Queria que o espectáculo não morresse ali."

Porquê levar o espectáculo para o cinema?

Quando se fez na primeira vez, no Altice, achei que podia ser interessante o espectáculo não morrer ali. No cinema, como ainda não se fez e é a maneira mais justa de poderes ter pessoas a assistir com um bom som e um ecrã enorme, que te faz sentir que fazes parte daquela noite. Achei que era uma outra vida para um espectáculo que tinha terminado ali.

Decidiste fazê-lo numa altura em que o streaming tem mais força do que o cinema.

Sim, mas são coisas diferentes. Em casa, veres na televisão ou no computador, é uma experiência, outra é a experiência coletiva de veres novamente junto de outras pessoas. E a comédia tem isso de ser contagiosa; podes estar numa sala com algumas pessoas em que estão todas quase dentro do espectáculo, e a rir-se todas da mesma coisa, com o streaming perde-se isso. Ganha-se comodidade mas perde-se a partilha. E há coisas surpreendentes que pelo riso das outras pessoas descobres coisas que não descobrias sozinho.



Este processo de escrita foi penoso?

Foi. Penoso até ter uma data; pedi à produtora para marcar as datas e a partir daí pensei ‘é mau se não aparecer porque já está anunciado’. Mas criei, juntamente com o Eduardo Madeira, com o Salvador [Martinha] e com o [Luís] Franco Bastos, um sítio no S. Jorge, o Construção, e isso tornou menos penoso. Tinha uma ideia, ia para lá, discutimos todos em palco, mesmo quando funcionava – ou não –, alguém dizia alguma coisa que podia acrescentar. Esses espectáculos que nasceram daí, do Salvador, do Franco Bastos, o meu e o que o Eduardo acrescentou ao seu, têm todos muito daquele coletivo. Houve um espaço em que testávamos diretamente com colegas sem nos sentirmos mal. Não gosto nada de estar com um colega de stand-up e estar a atirar piadas como se estivesse a falar normalmente só para testar. Prefiro assumir que aquilo é um espaço de criação.

Como é que funcionava o Construção?

Levava 30 pessoas. Era meio constrangedor nos primeiros dias, depois dava a volta porque era uma espécie de vertigem de tu, com 30 pessoas, poderes dizer tudo. Era um espaço onde nós proibimos telemóveis, portanto havia liberdade para tudo. Depois testámos na sala maior do S. Jorge os minutos mais seguros que tínhamos construído ali, e parecia que estávamos em esteróides. Estavamos habituados a um tecto máximo de 30 pessoas e de repente havia 200. Isso são pequenas injecções de motivação que vais tendo. Agora já começam a existir clubes para experimentar stand-up, mas eu sinto sempre que ainda não há andamento suficiente. O bom daquele sítio é que era tão desprovido de pretensão que o falhanço era aceite normalmente. Ninguém saía de lá a dizer ‘estava à espera de os ver em grande forma, fui ver e correu mal’. Eu gosto disso, é importante. De 10 minutos que testas, 7 são uma merda e 3 são ouro. E nos clubes em Portugal, para já, há sempre a bitola de ‘para vir aqui esteve a preparar-se’, e não. Sinto-me sempre tenso.



Assusta-te que as pessoas te ponham essa pressão de trabalho polido?



Não é que assuste, eu quero é que haja esse espaço para o erro sem eu sentir que estou a defraudar a expectativa da pessoa. Porque uma coisa é tu ires à espera de ser uma noite de testes, tudo bem, outra é ires a pensar ‘ele preparou 10 minutos imbatíveis’. Mas o teu trabalho é sempre tão polido que é fácil as pessoas defraudarem-se se virem algo mais descontraído. Ou não? Em relação ao stand-up – obviamente que a televisão tem mais tempo de pensamento, não surge de improviso, não me apetece entrar no jornal da noite e começar a fazer stand-up –, mas nos Estados Unidos, por exemplo, numa noite de comédia, é comum um comediante ir até um clube à 01h, tem um bloco de notas e vai ver se corre bem. Porque há essa tradição de se ir experimentar e aceitar o erro. Acho que só agora é que se está a começar a aceitar o erro cá. E isso é culpa minha e de outros colegas meus que, quando íamos ao Levanta-te e Ri, era sempre uma coisa super polida de 10 minutos em que não havia grande espaço. Ou quando há noite de comediantes vai tudo com trabalho preparadíssimo. Sinto falta de um sítio em que seja ‘está tudo bem, não é preciso estarem polidos, isto é uma espécie de ginásio’. Às vezes há uma espécie de alinhamento de estrelas em que não há espaço para esse ginásio. Por isso é que criei esse espaço em que era assumidamente o ginásio. Tinha palavras na mão, não sabia o que ia sair dali, o que dizer. Esse sítio de descomprometimento é, para mim, muito saudável, foi daí que surgiram as melhores coisas que fiz no stand-up. Não estava minimamente preocupado com a expetativa, queria criar caminhos, era um trabalho de construção.



No teu trabalho há muitas coisas que o público pode não entender. Lidas bem com isso?



Sim. Não tenho a pretensão de que tudo aquilo que eu faça vá tocar nos espectros todos do público. Quando há uma espécie de jackpot, melhor, mas lido bem com isso. No fundo, sei que há coisas que são só para algumas pessoas; não há ninguém que faça televisão que não saiba para onde é que está a apontar. Agora, também há coisas para as quais aponto para baixo e aquilo sai para cima porque o público transforma aquilo numa coisa dele. Dei uma entrevista em que falavam do Princípio, Meio e Fim, de acharem que era uma coisa elaborada. Aquilo é o que eu faço com a minha filha todas as noites. Às vezes inteletualizam-se coisas muito simples. É contra-natura para aquilo que é a televisão hoje em dia, mas não é uma coisa encriptada, isso é a minha discórdia às vezes. As reações eram tão díspares: ou era a melhor coisa que se fez ou a maior merda. Prefiro que as pessoas gostem, claro, mas não deixo de dormir se tiverem uma opinião visceral.



Tendo em conta esse alcance, acreditas que os humoristas têm algum papel de ativismo? Ou deviam?



Os humoristas deviam de ter o papel de fazer rir, e já é muito difícil. Há muitos humoristas que, como são mais frágeis a fazer rir, fazem mais ativismo. Não consigo perceber onde é a linha entre ativismo e humor porque, às tantas, não percebo qual é a diferença entre ser um humorista ou ser a Greta Tundberg a fazê-lo. Confunde-se, e muitas vezes é só uma pessoa que por acaso também é humorista mas que, por acaso, está a ser ativista. Se o humor te levar a pensar em coisas, melhor, não acho que seja o propósito principal. O propósito é fazer rir, mesmo que estejas a falar do [Eduardo] Cabrita. Quando entra no campo da lição de moral, no qual caí muitas vezes no Tubo de Ensaio, já não é humor, é um raspanete. Está tudo bem, as pessoas podem agarrar naquela bandeira e identificar-se, mas não é humor. Confunde-se um bocadinho porque se diz uma coisa engraçada lá pelo meio, mas não é humor. Humor não é para te fazer sentir agredido – o alvo pode sentir-se –, mas o espectador não tem que levar contigo a refilar com coisas se é humor.



Essa separação, e a decisão de não fazer parte, podem fomentar uma cultura de cancelamento. Preocupa-te?



Se formos mesmo a sério nessa cultura, há muito pouca gente que vai sobreviver; toda a arte que tens para trás, realizadores, pintores, vamos ter de cancelar tudo. É também muito difícil perceber a temperatura da política de cancelamento porque hoje, estamos a falar, é uma, daqui a uma semana é outra. Obviamente que estamos a evoluir, e ainda bem, porque há coisas que já não se devem dizer, mas estar a avaliar agora coisas que se passaram ou maneiras de falar de 1970, e cancelar à luz de hoje, é injusto. É uma visão privilegiada. Não quer dizer que o mundo fosse melhor; era machista, racista, mas eram aquelas as regras. Erradas, claro, mas era assim que se jogava. Agora, e bem, evoluímos para outro sítio. Estarmos a julgar, 1910, 40 ou 50 parece-me desajustado. E depois há muitos artistas que navegam o cancelamento: dizem uma coisa, ‘fui cancelado’, e essa é a bandeira. Também acontece no humor. Acho que é porque não há mais nada para dizer, e serve muita gente. Há quem fique feliz por ser cancelado porque é quase um crachá. Não entendo nem é uma bandeira fixe. Se me cancelaram porque disse o que quer que seja, vou pensar sobre isso, não sei a que conclusão chegar, agora, fazer uma bandeira como promoção de carreira, acho perverso.