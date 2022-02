Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena voltam aos palcos

Depois do sucesso da estreia, no mês passado, da adaptação do podcast Conversas de Miguel para o palco, com quatro espetáculos esgotados em menos de 48 horas, que levaram 18.000 pessoas à Super Bock Arena, no Porto, e ao Campo Pequeno, em Lisboa, Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena voltam a juntar-se nos mesmos palcos, para duas novas datas, a 4 de março no Porto e a 12 de março em Lisboa. Os bilhetes serão disponibilizados para venda esta sexta feira, 4 de fevereiro, às 10h.