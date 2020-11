ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de novembro de 2020.



"Não há humor masculino ou feminino. Isso são invenções." Quem o diz é a veterana Maria João Cruz. Pode não reconhecer o nome, mas de certeza que já se riu com os textos que a guionista escreve há mais de 30 anos - para Herman José, Maria Rueff, Ana Bola e para programas como DDT, Estado de Graça e tantos outros.Também descobriu muitos dos novos talentos do humor. "Para mim, nunca é uma ameaça. É sangue fresco e é bom que apareça pessoas com novas abordagens ao humor e à escrita", diz. A SÁBADO apresenta-lhe seis mulheres que fazem da comédia a sua profissão. Conheça Joana Gama, Cátia Domingues, Susana Romana, Catarina Lucas, Luana do Bem e Mariana Garcia.