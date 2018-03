Começam no YouTube com apenas um telemóvel e de repente enchem salas. Conheça cinco novos nomes que transformaram a comédia em profissão.

Na rua, ainda não são parados para tirar uma selfie, mas têm milhares de seguidores nas redes sociais. Aliás, foi através delas – e apenas com um simples telemóvel – que começaram a carreira. Muitos ainda tentaram ser médicos, jornalistas ou gestores. Mas mudaram de ideias depois do primeiro espectáculo de stand-up.



Para conseguirem casa lotada, tiveram de lançar o isco e ganhar fama através do YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Ao contrário dos artistas da geração de Solnado, Camilo, Herman ou, mais recentemente, Gato Fedorento e Bruno Nogueira, estes movem-se no ecossistema digital com tal polivalência que parece que se bastam a si próprios. Sozinhos, fazem tudo: escrevem textos, contam piadas, gravam, realizam e editam. Só precisam de um smart-phone e chegam a qualquer um. Mas ter piada e ser um storyteller com talento natural continuam a ser requisitos para o sucesso. Um sucesso como o de Pedro Teixeira da Mota, que andou sempre em digressão no início do ano. Nem o conseguimos fotografar. Os outros foram apanhados a tempo, entre vídeos e espectáculos, e embarcaram nas mais incríveis posições. Aviso prévio: Diogo não caiu ao Tejo.



Diogo Batáguas

32 anos

• 113 mil seguidores no Facebook

• 42 mil subscritores no YouTube

• Próximo espectáculo: Quero Lá Saber, dia 17, em Almada



Quem o vê em palco não imagina que tem ataques de ansiedade antes de actuar. Às vezes, sente vontade de vomitar, que passa assim que ouve as primeiras gargalhadas do público. Apesar dos nervos, é no palco que se sente mais livre, "sem tabus, sem limites, sem constrangimentos". O mesmo não se passa quando usa a Internet para fazer humor. Aí sente necessidade de se conter, por causa de "uma corja de vigilantes que denuncia, bane e censura". Como se se pudesse censurar a criação humorística, que, no caso de Diogo, se destaca sobretudo pela exposição do absurdo, dos medos que ele próprio sente e pelas "reflexões sobre a experiência de ser solteiro e não ter jeito para conquistar miúdas".



Ainda assim, faz humor com a actualidade, como a vinda de Madonna para Portugal. A pretexto, Diogo gravou o vídeo Come to Almada, [vem para Almada] no qual convidava a cantora a ir viver para a Margem Sul. "Esquece tudo o resto: o primeiro sítio que tens de visitar é a Redentora! Melhor restaurante em Portugal", dizia o humorista. É lá que se pode comer "bifinhos com cogumelos e traçado Serrinha. E não há cá mais perguntas". O vídeo tornou-se viral: mais de 4 mil partilhas e 121 mil visualizações.



Até chegar aqui, sonhou ser guarda-redes e integrou um clube perto de casa, na Margem Sul. E foi cantoneiro na autarquia de Almada enquanto estudava Comunicação Social na Universidade Autónoma de Lisboa. Fez-se jornalista no extinto Rádio Clube Português, onde ainda estagiário se orgulha de ter conseguido um exclusivo com Carolina Salgado na antestreia do filme Corrupção. Depois fez locução na Rádio Super FM e desde o final de 2016 que se dedica em exclusivo ao humor. Mas a sua estreia num palco aconteceu uns anos antes e às escondidas: "Não disse a ninguém, porque podia correr mal. Nem família, nem amigos sabiam. Fui porque o bichinho pelo stand-up já cá morava desde os anos 90, quando passava noites a ver o Seinfeld."



Além de Seinfeld, aponta como ícones do humor a sitcom britânica Allo, Allo!, que retrata o quotidiano num café de uma pequena vila francesa, em plena Segunda Guerra Mundial, e os Monty Python. No panorama nacional, tem como referências Pedro Tochas, o primeiro português que viu a fazer stand-up ao vivo já lá vão 15 anos; Herman José, que considera "o verdadeiro artista"; Ricardo Araújo Pereira, porque "quando os Gato Fedorento surgiram não se fazia nada de novo na comédia nacional há muitos anos"; e Bruno Nogueira, pela sua "capacidade de reinventar conteúdos e programas".



Com 32 anos, Diogo prepara -se para o segundo espectáculo a solo. Depois de em 2015 percorrer o País com Cheguei aos 30 Mas Muito Contra a Minha Vontade, que foi buscar a uma tirada de Solnado em que este dizia "Aqui jaz Raul Solnado, mas muito contra a sua vontade", Diogo Batáguas vai subir a vários palcos com Quero Lá Saber. O primeiro é no dia 17, na Academia Almadense, em Almada, e já está esgotado. Depois segue-se o Porto, dia 24. Chega a Lisboa a 7 de Abril. Vai continuar a fazer quilómetros até ao Verão.





• 31 mil seguidores no Facebook• 1.350 subscritores no YouTube• Próximo espectáculo: no final de 2018Não se recorda da primeira piada, mas tem a certeza de que terá sido escrita no blogue que criou aos 13 anos. Já nem se lembra como se chamava, mas sabe que era lá que escrevia piadas sobre a turma e os professores, ou seja, sobre a adolescência.Na mesma altura, por volta de 2008, começou a gravar sketches curtos com uma handycam e enviou alguns para um concurso das Produções Fictícias, o programa Cómicos de Garagem, da Antena 3. Aos 14 anos chegou à final desse desafio, actuando pela primeira vez para um público. "Estavam 200 pessoas na sala e mais não sei quantas a ouvir a emissão." Se fosse hoje, já não escolheria a política como peça de humor. "Contei piadas sobre a Merkel, porque achava que tinha jeito para abordar temas de adultos, mas estava enganado. Era miúdo e o que me valeu foi que as pessoas acharam graça ouvir uma criança a falar da Merkel. Agora sou mais consciente. Piadas sobre políticos devem ser contadas só por quem sabe."Com 23 anos, opta por fazer um tipo de humor com base na "observação das coisas que acontecem no dia-a-dia", a começar por ele próprio. Só pontualmente é que recorre à actualidade, como no caso do vídeo Legalizem a Cannabis. Dizia Manuel: "Isso do medicinal, digo-vos já, vai dar raia. Vai tudo começar a fingir. Vai tudo andar aí a deslocar rótulas uns aos outros, ok?" O vídeo de dois minutos alcançou mais de 374 mil visualizações. "Nada mau", diz o próprio, que tem uma média de 20 mil visualizações por vídeo.Além de escrever crónicas no canal Sapo24, é sozinho em palco que se sente bem. A estreia foi aos 18 anos: "Em 2013, fizemos stand-up numa gala de tunas com uma piada sobre tunas. Acabámos por ser expulsos da sala por alguns estudantes trajados. Não sei se foi dos copos ou se não tinham sentido de humor."Antes de trabalhar a solo, formou dois grupos de comédia com amigos. Primeiro criou o Comedy Pack, depois juntou-se aos humoristas Guilherme Geirinhas, Carlos Coutinho Vilhena e Pedro Teixeira da Mota para lançarem o Bumerangue, em Fevereiro de 2014. Conheceram-se através do Vine, uma rede social de vídeos, e pouco depois cruzaram-se num curso de escrita de humor dado por Rui Sinel de Cordes e foi aí que tudo ganhou forma, impulsionados pelo "mestre Rui". "Começámos por publicar dois vídeos semanais no Facebook, às 21h de quinta e domingo." Foi um sucesso tão grande – mais de sete mil seguidores no Facebook – que foram convidados para a SIC Radical.Manuel ainda chegou a pensar em seguir Jornalismo, até entrou em Comunicação Social, talvez por influência da mãe jornalista. Mas no jornalismo não há espaço para a invenção e o que ele gosta é de criar sem as balizas dos factos. Mudou para História, também desistiu. Hoje vive da comédia. Tem vários espectáculos, como a minitour que fez na semana de 24 a 27 de Janeiro. Passou por Coimbra, Braga, Guimarães e Aveiro.Uma boa preparação para o segundo espectáculo de stand-up a solo no final deste ano. Expectativas? Muitas. Pelo menos, que corra tão bem como o primeiro, 1994, no Teatro do Bairro, há dois anos. Escolheu aquela data como título porque é o seu ano de nascimento e o pretexto perfeito para falar das viagens que fez, das relações falhadas, dos vícios e das incoerências da sua geração, como os excessos das saídas à noite e exposição da privacidade nas redes sociais. O próximo espectáculo ainda não tem nome. Mas Manuel já está a tratar disso.• 85 mil seguidores no Facebook• 52 mil seguidores no Instagram• Primeiro espectáculo a solo será no último trimestre de 2018Não foi uma escolha óbvia. Entrou em Medicina e depois do primeiro ano completo, desistiu. Mudou para Economia, licenciou-se e fez mestrado em Gestão. Ainda passou por uma agência de publicidade, na qual durante dois anos e meio foi copy. Chegou a representar Portugal no Festival de Publicidade de Cannes, na categoria de Melhor Filme, num concurso para jovens criativos. Mas a vontade de fazer humor foi-se manifestando ainda quando era estudante universitário. Fez cursos de escrita criativa com Rui Sinel de Cordes, e uma pós-graduação em escrita de comédia com Ricardo Araújo Pereira.A primeira vez que fez stand-up ao vivo foi no Chapitô, no dia 20 de Janeiro de 2014, e desde então nunca mais parou. É disso que vive. "Não dá para extravagâncias, mas chega para pagar as contas e alguns extras", garante Guilherme, que, aos 27 anos, além do cachê das actuações conta também com as receitas de parcerias com marcas que anuncia nas redes sociais. Só ainda não entrou no YouTube. Promessa feita para este ano. É que os vídeos publicados semanalmente nestes canais são a ferramenta ideal para atrair público para os espectáculos.O seu primeiro a solo será no último trimestre de 2018. O seu maior sonho? Que o quadro eléctrico não vá abaixo como já aconteceu no Teatro do Bairro, em Lisboa. É que dispensava ter de voltar a "contar piadas às escuras e sem microfone".• 118.533 seguidores no Facebook• 43.872 subscritores no YouTube• Meta estreia em FevereiroApesar de ganhar o suficiente a fazer humor, continua a viver com os pais, em Lisboa. Diz que esteve perto de arrendar uma casa sete vezes, mas recuou sempre. Até perdeu uma caução. Essa aventura inspirou-o a fazer um vídeo sobre a burocracia de arrendar ou comprar habitação, em que parodiou sobre as 500 mil cauções que um senhorio pede pelo arrendamento. Neste caso, e em poucos mais, não resistiu a fazer humor de intervenção, mas não é o que mais gosta. Prefere "o humor sem sentido, a puxar ao absurdo." Quem acompanha os seus vídeos no YouTube, o vê na SIC Radical no programa Bon Vivant ou o ouve na Rádio Cidade no Quem Nunca sabe bem ao que se refere Carlos. Por exemplo, questões fracturantes como: "Será que uma mãe deve usar biquíni ou triquíni?"Com Carlos não há regras, nem temas tabus: fala do que lhe apetece. Começou no humor há dois anos, quando frequentava o curso de Estudos Gerais, na Faculdade de Letras, em Lisboa. "Entrei num espectáculo de stand -up comedy, no qual fiz umas piadas sobre a minha irmã e as discussões que tínhamos. Correu bem. E como nunca fui daquelas pessoas que sabem o que querem fazer na vida, achei boa ideia não desperdiçar o talento para a comédia."Foi dele que partiu a ideia de criar o grupo Bumerangue. Apesar de só ter durado três anos, o humor corrosivo do grupo marcou o seu estilo. No primeiro espectáculo de stand -up a solo, Bon Vivant Live, há ano e meio, no Teatro do Bairro, em Lisboa, Carlos teve sempre casa cheia com um mês de antecedência. E tudo indica que com Meta, que estreia dia 30 de Março, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, vai ter o mesmo sucesso. Depois seguirá para Coimbra, Lisboa, Viseu e Leiria.O humorista gosta de andar em digressão e diz que agora já é mais selectivo com os locais onde actua. "Ia a todas", recorda. Isso ia-lhe saindo caro uma vez quando fez uma piada sobre violência doméstica: "Um senhor de 70 anos, já um pouco embriagado, reagiu mal. Disse-me assim: ‘Oh pá, não fales de maridos que batem nas mulheres porque o meu pai arreava na minha.’ E atirou-me com uma garrafa de cerveja e saiu."• 62.859 seguidores no Facebook• 44 mil seguidores no Instagram e 23 mil no YouTube• Estreia a solo foi com Impasse, em Novembro de 2017, e ainda está em tourA primeira vez que fez rir os outros nem se apercebeu. Apenas respondeu a uma pergunta do pai: "Onde está o Lopes?" Pedro atirou: "Estou aqui, pai, o Lopes sou eu." A família desatou às gargalhadas e ele, com apenas 2 anos, não percebeu porquê, mas gostou de ser o centro das atenções.Hoje, aos 23, os pais continuam a ser os seus maiores fãs e já se mentalizaram de que as piadas do filho não são feitas de palavras inocentes. "Estão habituados a ouvir-me dizer palavrões e a falar de temas como a droga nos meus podcasts". Aliás, Pedro até usa a família como piada. Por exemplo, no vídeo Coisas do Pai goza com aquilo que descreve como os comportamentos típicos desta categoria familiar. Por exemplo, atira que os pais tentam ser jovens, mas com expressões datadas. "Então Pedro, vais para a boîte? Baril. E lá não entram cotas, não é." Chega ao detalhe de descrever os gemidos típicos dos pais como: "Berros de rinoceronte ao levantar e sentar."É que se aos 2 anos não entendia a razão da piada do Lopes, agora já percebe porque enche salas. Foi o que aconteceu com Impasse, em que parodiava o cocktail de loucura da juventude: pressão da independência e falta de experiência. Estreou-se no final de 2017 e esgotou duas noites o Tivoli BBVA, em Lisboa, e o Hard Club, no Porto. Pedro Teixeira da Mota é um dos nomes que mais se tem destacado na nova geração de comediantes.Cresceu a ver os Gato Fedorento e a reproduzir para família e amigos alguns sketches do grupo. "Gostava especialmente de um em que Ricardo Araújo Pereira fazia de polícia e gozava com o automobilista Miguel Góis por usar um colete cor-de-rosa em vez de verde."Nessa altura, tinha nove ou 10 anos e foram precisos quase outros tantos para chegar ao Chapitô e fazer stand-up pela primeira vez. "Estava tão nervoso que para acalmar bebi umas cervejas. Acho mesmo que pus os pés no palco embriagado. Não sei se foi do álcool a mais, mas que correu bem, lá isso correu." Ainda assim, nunca mais precisou de se embriagar. "Agora não bebo uma gota de álcool antes de subir para o palco. Acho preferível estar consciente e ter os sentidos todos em alerta. De resto, como humorista que tem milhares de seguidores jovens, que exemplo estaria a dar-lhes? Não preciso de álcool para divertir e divertir-me."Sem falsa modéstia, reconhece que sempre acreditou no seu potencial e que teria resultados, mas foi só quando terminou o curso de Gestão, há dois anos, que começou a fazer humor a full-time. Até então, contava piadas em pequenas salas, publicava vídeos no Vine para alimentar o gosto pela comédia e integrou o grupo Bumerangue.Agora a solo, e tendo como principais referências a nível nacional Salvador Martinha, Bruno Nogueira e Luís Franco-Bastos, e, a nível internacional, os americanos Louis C.K., Chris D’Elia e Bo Burnham, continua a preferir um tipo de humor intemporal sobre situações transversais. "Vou buscar inspiração à minha vida e ao que se passa à minha volta." É por isso que não há referências a políticos no espectáculo Impasse, com que continua a percorrer o País. Depois de Lisboa e Porto, seguiu-se Braga e, em breve, Coimbra (23 de Fevereiro) e Estoril (3 de Março) e já estão ambos esgotados. Caso para dizer que nesta carreira não há impasses ou empecilhos. E só agora começou.