Quando o Direito é um programa de culinária, sai um Pão de Law

São advogadas, mas é como se fossem chefs. Para este pão de ló, não há farinha, ovos, açúcar e raspas de limão ou laranja, mas há Código Penal, Constituição Portuguesa, Código de Processo Civil e outros calhamaços pouco atraentes (e muito intimidantes) para o cidadão comum. A receita culinária é outra: mistura-se um embaraço do dia a dia, seja uma multa de trânsito ou dívidas herdadas, com o conhecimento de leis escritas de forma sisuda – leva-se ao forno e, em menos de quatro minutos de vídeo, com uma camada de linguagem leve e bem humorada, sai uma resposta para todos os paladares. É o Pão de Law, nome do programa de culinária jurídica das advogadas Luísa Teixeira da Mota e Inês Rogeiro.



Ao longo de oito episódios por temporada, a dupla serve uma fatia do bolo por episódio: pegam numa situação mundana e explicam-na aos olhos do Direito de forma simples e descomplicada. Pode-se plantar cannabis em casa? Como escolher o regime de bens do meu casamento? E se o seu filho menor partir uma estante com cristais de 100 mil euros, pode ser responsabilizado? Com estas questões foram respondidas na primeira temporada, Luísa Teixeira da Mota e Inês Rogeiro estão de volta à cozinha para a segunda dose – e publicaram esta segunda-feira o terceiro episódio.





Amigas e uma ideia para podcast

Inês e Luísa são amigas desde os tempos de faculdade, quando entraram em Direito na Universidade Católica de Lisboa em 2006. "Ficámos logo amigas nessa altura. Depois ainda fizemos o mestrado juntas", conta Inês Rogeiro. Hoje em dia, trabalham em escritórios de semelhante dimensão – e até têm atualmente em mãos dois casos mediáticos. Na Teixeira da Mota Advogados, Luísa Teixeira da Mota integra a equipa de defesa de Rui Pinto, ao lado do pai Francisco Teixeira da Mota, e Inês Rogeiro pertence ao escritório de Ricardo Sá Fernandes, que tem defendido o ex-ministro da Economia Manuel Pinho.