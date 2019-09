"Constitui maus tratos ao assistente, configurando o crime de violência doméstica, ser abruptamente acordado aos gritos e ameaças, aos murros e pontapés do arguido... E também constituem maus tratos as agressões verbais e físicas do arguido."



"A arguida pela circunstância de constantemente desvalorizar o assistente, dirigir-lhe ofensas verbais e propalar por inúmeras pessoas de Sacavém, onde se projeta a vida do assistente, e fora de Sacavém, junto de amigos do assistente, de que tem amantes, entre elas a própria nora. É o cúmulo da indignidade com o propósito de humilhar e desconsiderar a personalidade do assistente, assim cometendo o ilícito imputado."



Estes parágrafos constam de um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2 de abril de 2019. O caso em apreço é de violência doméstica, segundo o entendimento dos juízes da Relação, e trata-se de um recurso interposto por um homem de 83 anos, o ofendido e assistente neste processo, contra a decisão do Tribunal de Loures de absolver os arguidos - a mulher e o filho - da prática do crime de violência doméstica. Só o filho foi condenado, mas enquanto "autor material de crime de ofensa à integridade física".



Segundo o acórdão, o homem de 83 anos (EG), fotojornalista reformado, casou em 1960 com a arguida (N) deste processo. Tiveram uma filha e um filho, também fotojornalista. Este vivia com a mulher e uma filha menor num apartamento no mesmo prédio em Sacavém onde os pais viviam. Depois de se divorciar e a casa ficar para a mulher, o arguido mudou-se com o seu cão da raça Dobermann para a casa dos pais. Foi aí que os problemas começaram, embora o acórdão refira que as discussões entre EG e N já viessem de trás.



"Desde data incerta de 2013 que, com autorização da arguida e do assistente EG..., reside na sua habitação, dormindo no quintal, um cão de raça Dobermann, propriedade do arguido.



Após o divórcio do arguido..., o assistente passou a manifestar-se contra o facto deste e do cão residirem em sua casa, dizendo várias vezes ao arguido para se ir embora, continuando este a aí residir com autorização da arguida.



O ofendido EG... padeceu de um linfoma durante oito anos, é portador de hipertensão arterial, de doenças graves das artérias principais, do coração e dos rins, com arritmias cardíacas permanentes e com manifestações de insuficiência cardíaca (grau II da NYHA). As doenças de que padeceu e padece o ofendido EG..., ...exigem, para o tratamento e para prevenção do seu agravamento, (...) a não exposição a emoções fortes...



Mesmo conhecendo os problemas de saúde de EG, a mulher e o filho acordaram-no a meio da noite:



"Constitui maus tratos ao assistente, configurando o crime de violência doméstica, ser abruptamente acordado aos gritos e ameaças, aos murros e pontapés do arguido na porta do quarto do assistente, à 01h30 e às 02h10 da madrugada do dia 04.03.2017 (cfr. fls. 116 e 117 dos autos) que partiu a porta, fazendo um buraco de cerca de 5 cm, primeiro, e meia hora depois, um buraco de 25/30 cm"



A lista de agressões e provocações é extensa e envolve o consumo exagerado de bebidas alcoólicas associado à toma de medicação antidepressiva por parte do arguido, mistura esta "capaz de gerar comportamentos imprevisíveis" como alimentar o seu Dobermann com a comida de EG ou agredir a própria filha menor por esta defender o avô.



Numa das situações EG gravou as agressões com o seu telemóvel, mas o Tribunal de Loures considerou a gravação ilícita e não a admitiu nos autos. O juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, que condenaram o filho de EG como autor material de um crime de violência doméstica na pena de dois anos e seis meses de prisão suspensa, fazem uma leitura diferente:



"Essa gravação foi feita através de um telemóvel, sendo que os arguidos tiveram na oportunidade conhecimento de que tal gravação estava a ser feita, tendo a arguida expressamente dado o respectivo consentimento quando declarou: Não faz mal, deixa-o gravar. O que é que isso me interessa?.



Daqui resulta que a gravação não é ilícita e foi obtida, não com o propósito de devassar a vida privada, mas no quadro do exercício de defesa, de protecção de vítimas de violência doméstica e de fidedignidade da prova no âmbito de crimes daquela natureza que estavam a ser (e foram) praticados naquela data."