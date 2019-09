Há três semanas que

Michael frequenta a Escola Básica Martin Luther King Jr., na cidade de Memphis, Estados Unidos.



Kristopher e Antwann foram aos seus armários e reuniram algumas peças de roupa para o colega. O gesto gentil fez com que Michael afirmasse: "Foi o melhor dia da minha vida".





Kristopher Graham and Antwan Garrett gave fellow schoolmate, Michael Todd clothes and shoes. He was getting bullied for wearing the same clothes every day for 3 weeks. He said, "you guys are awesome!" pic.twitter.com/HRyO1t5vXq