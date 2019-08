comissão de Assuntos Constitucionais não nega que seja possível reconsiderar o princípio da alínea 4 do artigo 209 da CRP, embora este princípio lhe pareça "razoável".

"Aposto que a próxima ideia neste filão seria uma proposta do PAN para os crimes de maus-tratos a animais ou dos Verdes para os crimes ambientais", acrescenta.

Os tribunais especializados (exceptuando os militares) stão proibidos pela Constituição, mas nem isso impediu o Bloco de Esquerda de propôr a criação de um tribunal especial para a violência doméstica e o PAN de apresentar uma proposta no mesmo sentido, mas para julgar casos de corrupção. O primeiro-ministro António Costa (advogado de formação) disse até mesmo que estava disposto a avançar com a ideia de um tribunal especializado em julgar violência doméstica.Mas vejamos o que diz a Constituição: "Sem prejuízo do disposto quanto aos tribunais militares, é proibida a existência de tribunais com competência exclusiva para o julgamento de certas categorias de crimes", pode ler-se na alínea n.º 4 do artigo 209.º. É então bastante claro que a criação de um destes tribunais seria contra a Lei Fundamental.O Diário de Notícias falou com três constitucionalistas sobre a ideia de tribunais especiais e a resposta é unânime: não pode ser. Paulo Otero garante que "a criação de tribunais especiais em matéria criminal abriria a porta a um Estado autoritário ou totalitário" já que este princípio assenta um princípio de "justiça dos vencedores, em que há quem não tenha tantos direitos como os outros". "Na justiça comum todas as pessoas devem ser julgadas por igual e todos os crimes por igual", acrescenta, argumentando ainda que um tribunal especial tem necessariamente mais tendência para condenar do que um tribunal normal.Já Pedro Bacelar de Vasconcelos, deputado pelo PS, considera que a criação destes tribunais poderia levar a "uma pulverização e espartilhamento do sistema judicial". O presidente daJá Vital Moreira, um dos pais da Constituição enquanto deputado pelo PCP na legislatura de 1975-1976, demonstrou que está contra a criação de jurisdições especializadas.E explica o porquê de não considerar essencial criar estes tribunais: "A questão da relativa impunidade desses crimes [violência doméstica, por exemplo], como de outros, reside sobretudo a montante - nomeadamente na falta de denúncia, no seguimento tardio destas e na sua deficiente instrução - e não na falta de tribunais especializados (nem de penas aplicáveis mais elevadas), que aliás levariam seguramente à concentração territorial da competência judicial em dois ou três tribunais."