A Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD) divulgou o seu sétimo relatório com um caso real ocorrido a 25 de março de 2017 envolvendo uma mulher (a vítima) de 79 anos e o seu filho (o agressor) de 46 anos. O homem viria a ser condenado em Março de 2018 a 25 anos de prisão por violação agravada, roubo e homicídio qualificado.





O que está em causa neste relatório – é mesmo o objetivo desta equipa – não é a sentença, mas de que forma o caso foi acompanhado pelas autoridades até o crime ter ocorrido.O agressor, pedreiro desempregado, fora expulso do Reino Unido em Março de 2017 devido à sua condição de sem abrigo e cadastro criminal. Estava emigrado há 17 anos. Foi para a casa da mãe no dia 11, "dormindo numa cama improvisada no alpendre do 1º andar, sendo que não possuía a chave da porta de entrada".Não procurou trabalho, nem tinha fontes de rendimento. Era a mãe que sustentava as suas necessidades de comida, álcool e tabaco. No dia 25 introduziu-se na casa, agrediu, violou e matou-a. "Ter-se-á sentido preterido e desapoiado, admitindo alguma frustração quer pelas condições de alojamento, quer pela negação da mãe em lhe facultar o dinheiro que pretendia." Roubou-lhe os brincos e o telemóvel.Segundo o relatório da EARHVD, o indivíduo, "com o 6º ano de escolaridade, começou por trabalhar na agricultura e na construção civil e, já adulto, emigrou para o Reino Unido, onde trabalhou cerca de 17 anos na área da hotelaria/restauração. O absentismo e perda de trabalho pelo consumo de substâncias psicoativas, e o envolvimento em problemas com as autoridades, revelando um funcionamento com défices no autocontrolo, impulsividade e hostilidade nas relações interpessoais, determinaram o seu regresso a Portugal em 2014; tinha, até essa data, já sofrido três condenações criminais naquele país, em penas de multa, por agressão, prática de distúrbios em estado de embriaguez e falta de submissão a custódia."Em Portugal, e antes de voltar ao Reino Unido, chegou a estar internado para tratamento de desabituação ao consumo de bebidas alcoólicas.Quando foi definitivamente expulso do Reino Unido, chegou a Portugal na condição de sem abrigo, pelo qual foi acolhido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Alguns dias depois estava depositado na casa da mãe, visto ser a única familiar com quem se dava.Diz o relatório de forma clara: "Nem A nem B foram sinalizados ou acompanhados pela respetiva equipa de apoio a vítimas de violência doméstica."A equipa da EARHVD perguntou "Se o Instituto da Segurança Social ou outra estrutura de apoio social foram consultados sobre as condições de acolhimento da família? Resposta: Não, dado que B [agressor] referiu ter salvaguardadas todas as condições de subsistência e habitacionais."Além de ter acreditado na versão do agressor quando chegou a Portugal ("Afirmou não ter quaisquer problemas com a justiça daquele país" – o relatório não diz se a SCML podia ter acesso a essa informação criminal), não determinou as condições de acolhimento em casa da mãe nem a relação entre ambos."Um contacto prévio com as autoridades de apoio social locais, bem como com a família, tinha permitido compreender o percurso pessoal de B, as dificuldades que surgiriam quanto à sua reintegração familiar, pois apenas com a mãe (A) mantinha algum contacto, sendo o relacionamento entre ambos tenso em razão do comportamento e dos consumos de B. E teria mostrado a necessidade de o regresso de B ser devidamente preparado, o que não aconteceu.""E se o ISS tivesse sido contactado e informado do regresso de B, conhecendo os problemas familiares e de comportamento durante a sua anterior estadia na região, poderia ter desencadeado medidas de apoio familiar e médicosocial. Na ausência de tais contactos, não houve oportunidade de serem tomadas medidas que tivessem apoiado A no acolhimento do seu filho e que tivessem podido atuar sobre o comportamento e as condições de integração e reinserção social deste. O homicídio ocorreu quinze dias após a data em que B foi recebido em casa da vítima."