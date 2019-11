o conceito de maus tratos, essencial no crime de violência doméstica, tem na sua base lesões, intoleráveis, brutais, pesadas" não se verificou no caso.

Os problemas terão acontecido porque Alexandra Pinto Basto não quis reatar a relação que manteve com Vítor Vale entre 2006 e julho de 2011. A decisão da Relação baseara-se em 12 mensagens trocadas pelo casal, de telemóvel e correio eletrónico, onde o juiz chamava à ex-companheira "porca", "miserável" e "mentirosa", que o dever dela era "estar na cama" quando ele se deitasse e quando acordasse. Além disso, segundo o que avança o mesmo jornal, chegou a dizer-lhe que iria arrepender-se porque os "juízes mandam nesta m*rda toda".No seu acórdão, o STJ defendeu que "o tipo de linguagem era recíproco" entre o casal, recordando que a mulher enviou mensagens ao juiz onde lhe chamava "cadelão, cabrão, filho da p*t*, vadio e safado", entre outros insultos. Já a Relação considerara não haver "reciprocidade mútua" dada a grande "distância temporal" entre as mensagens de ambos.Vítor Vale espera também saber o resultado do recurso que apresentou perante o Contencioso do STJ, depois do Conselho Superior de Magistratura lhe ter decretado a aposentadoria compulsiva. Em 2018, o juiz foi condenado a pagar oito mil euros de multa: prestou um testemunho falso num processo de herança relativo à ex-companheira.