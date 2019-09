Raúl Allén começou a trabalhar na banda desenhada ao lado de David Aja. Participou em trabalhos como O Imortal Punho de Ferro, Vingadores Secretos e Gavião Arqueiro. Mais recentemente, começou a aventura com a Valiant Comic e desenhou duas edições da Mulher-Maravilha. Como ilustrador também trabalhou com Quentin Tarantino, Playboy, Rolling Stone, Billboard, Adidas, entre outros. Raúl falou com a revista SÁBADO sobre o seu último projeto LiveWire e admitiu que tem de decidir entre dois trabalhos muito importantes e secretos.



Começou por fazer publicidade. Como é que surgiu a oportunidade para fazer ilustração para banda desenhada?

Eu comecei como assistente do David Aja, no Imortal Punho de Ferro e foi uma ótima oportunidade para aprender com ele e também ficar em contacto com os escritores e editores. Fui conhecer o editor com quem o David estava a trabalhar, Lawrence Simons, a Nova Iorque, para ele ver o meu trabalho. Nessa altura só fazia ilustrações e ele adorou o que viu, mas não tinha a certeza se eu conseguia fazer aquilo na banda desenhada. Demorou um bocadinho até ele confiar em mim, alguns anos até. Mas quando estava a trabalhar na Valiant, ele pediu ao David que o ajudasse e voltei a vê-lo. Aí decidiu dar-me algum trabalho e comecei por fazer algumas capas para a Valiant. Depois de um ano e meio a fazer capas, ele perguntou-me se não gostava de fazer os interiores e eu aceitei. Desde aí, fiz muitos trabalhos para eles, e depois trabalhei na Mulher-Maravilha para a DC.

Como é que define o seu estilo?

Acho que trabalho com vários estilos, gosto de explorar estilos diferentes. E adoro tantas coisas diversas, por isso não quero fazer sempre a mesma coisa. Quanto à banda desenhada tenho referências de autores americanos mas também de alguns europeus. Há uma mistura, eu gosto de linhas simples. Gosto que os meus desenhos se leiam bem, por isso tento não ser demasiado complicado. E nas ilustrações gosto de coisas muito gráficas para capas e mais orgânicas para retratos. Tenho vários estilos e gosto de fazê-los a todos (risos).

Qual é que foi a personagem mais complicada de desenhar?

A Mulher-Maravilha porque havia muita pressão, porque é um ícone e já houve tantas pessoas a desenhá-la. Ela foi a mais complicada por causa da pressão. E também só foram duas edições, e eu acho que é necessário trabalhar em várias edições para ficar familiarizado com a personagem. Se tivesse feito mais alguns tinha captado melhor a sua essência.

Agora está a trabalhar em LiveWire. O que nos pode contar?

Trabalhei em quatro edições de LiveWire este ano, e agora estou a fazer capas para Valiant, Boom, Image, Dynamite, várias editoras. Agora tenho que decidir o que vêm a seguir.

Está a trabalhar com a Patrícia Martin, como é que aconteceu a colaboração?

Ela começou por ajudar-me com algumas ilustrações e quando comecei a fazer os interiores da banda desenhada, ela desenhou as marcas, até que pedi à Valiant se ela podia fazer as letras. Como era tão boa a contar as histórias, começou a fazer a disposição da página e eventualmente a colaboração passou de fazer marcas a trabalharmos em conjunto.

Quais foram as maiores diferenças em trabalhar com LiveWire e com a Mulher-Maravilha?

A Mulher-Maravilha tem um cenário mais fantasioso, e LiveWire é mais parecido com a realidade. O escritor é muito político e incorporou vários assuntos, por exemplo, personagens não binárias - o vilão da série - e sei que tentou retratar outros assuntos. Acho que essa é a maior diferença, uma história de fantasia e uma história mais real.

Em que projetos está a trabalhar neste momento?

Sem ser as capas da Valiant, fiz uma capa para Jeff Lemire, para a série Gideon Falls. A Boom tem uma nova série em que também estou envolvido. E na verdade também tenho que decidir o que vou fazer a seguir, tenho duas ofertas para projetos muito grandes e literalmente tenho que decidir amanhã (risos). Ainda não faço ideia e são ideias super secretas, mas são ambas um projeto de dois anos, então tenho que pensar bem.