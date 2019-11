Ajudou a condenar o marido por violência doméstica mas agora exige visitas íntimas

Tiago Rodrigues foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, por violência doméstica , ofensa à integridade física e dano. Lisete ajudou a condenar o marido, em junho de 2017, tendo o tribunal considerado que ficou provado que foi insultada, ameaçada e agredida. Acabaram por casar após o julgamento e agora querem ter direito a visitas íntimas, mas ainda não conseguiram obter autorização dos Serviços Prisionais."O pedido ficou suspenso por causa do processo que ainda estava em curso no tribunal e disseram-me que era para minha segurança, mas continuam sem nos dar resposta. Somos casados e devíamos ter esse direito como outros", disse Lisete Rodrigues ao Jornal de Notícias, a quem garantiu que o marido já fez vários pedidos para ter acesso às referidas visitas que "têm sido ignorados".Este processo era um recurso apresentado pela defesa de Tiago, no Supremo Tribunal de Justiça , para revisão da pena: Lisete diz que prestou falsas declarações no julgamento no tribunal de Vila Real e pode vir a responder por falso testemunho. O Supremo garante, porém, que o depoimento de Lisete corresponda a "grande parte da fundamentação do acórdão", referindo que a decisão também assentou nos depoimentos da assistente social que acompanhou o caso e no agente da PSP que relatou as agressões da então queixosa.Ao mesmo jornal, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Sociais recordou que "as visitas íntimas não constituem um direito adquirido, mas sim uma concessão, cuja autorização resulta, entre outras, da avaliação atualizada do recluso constante do processo individual".