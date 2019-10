Lisboa, Seixal, Porto e Matosinhos vão receber as Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica, criadas pelo Ministério Público com o objetivo de melhorar a articulação de procuradores especializados na investigação criminal com os colegas que trabalham na área de família e menores. As novas secções devem entrar em funcionamento já em janeiro de 2020.

Segundo o Jornal de Notícias, as SEIVD vão ter um "núcleo de ação penal" e um "núcleo de família e crianças", cargos preenchidos por procuradores da República com pelo menos sete anos de serviço e experiência nas áreas. As comissões de serviço têm um prazo de três anos.

A Procuradoria-Geral da República recorda que "as SEIVD são criadas num momento em que se verifica um aumento de mortes em contexto de violência doméstica", surgindo também "cada vez mais processos relacionados com a vivência por crianças de quadros familiares violentos". Deste modo, estas secções terão um outro núcleo para fazer uma "análise abrangente e integrada do quadro familiar onde ocorre o crime".

Este ano, já 30 mulheres foram assassinadas em contexto de violência doméstica – mais duas mortes do que as 28 vítimas de todo o ano de 2018.