Mulher de 93 anos morta pelo marido

Uma mulher de 93 anos foi esta quinta-feira de manhã morta pelo marido de 89 em Raimonda, Paços de Ferreira.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar o casal tinha discussões frequentemente e tinha um historial de violência doméstica. A vítima foi baleada duas vezes na cabeça.



Ao que tudo indica o crime terá acontecido junto da igreja da freguesia cerca das 07h20. Os bombeiros de Freamunde foram acionados para a ocorrência.



A GNR conseguiu deter o suspeito ainda com a arma na mão junto do corpo. O homem encontra-se no posto de Freamunde da GNR a aguardar a chegada da Polícia Judiciária, que está no local a efetuar perícias.