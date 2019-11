Parlamento congratula-se pela atribuição de Grammy latino a José Cid

A Assembleia da República congratulou-se esta quinta-feira com a atribuição do Grammy latino por excelência musical a José Cid , entregue ao cantor em novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O Parlamento aprovou, por unanimidade e em conjunto, dois votos de congratulação no mesmo sentido apresentados por PSD e CDS-PP.

O Grammy de Excelência Musical é atribuído "a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excecional para a música latina", de acordo com informação disponível no 'site' da Academia Latina de Gravaçã.,

Além de José Cid, também Eva Ayllón, Joan Baez, Lupita D'Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo e José Luis Rodríguez "El Puma" receberam nessa ocasião o mesmo galardão.

O PSD destaca que, aos 77 anos de idade, José Cid continua a ser "um dos mais criativos autores e intérpretes nacionais, e mantém uma atividade intensa com temas que continuam a estar presentes no ouvido e na memória de várias gerações de portugueses"

"A Assembleia da República congratula-se e felicita José Cid pela conquista do Grammy de Excelência Musical que lhe foi atribuído pela Academia Latina de Gravação, reconhecendo a importância de José Cid no panorama da música nacional e internacional, ao longo de uma brilhante carreira", destacam os sociais-democratas.

Já o CDS-PP propôs ao parlamento congratular José Cid pelo Grammy recebido e louvar o cantor pela sua carreira de mais de meio século de sucessos e de marcas ímpares para a história da música portuguesa.

Nascido a 4 de fevereiro de 1942, José Cid iniciou o seu percurso na música aos 14 anos quando integrou o agrupamento musical "Os Babies". Aos 17 anos compôs a sua primeira canção, "Andorinha". O primeiro álbum a solo é lançado em maio de 1971. "20 Anos", um dos seus maiores êxitos, surge em 1973.

"Um Grande. Grande Amor", "A Pouco e Pouco", "Como Macaco Gosta de Bananas", "A Cabana Junto à Praia", "Cai Neve em Nova Iorque", "Ontem, Hoje e Amanhã", "A Rosa Que Te Dei" são alguns dos êxitos do cantor.

José Cid representou Portugal nos festivais da OTI, em 1979 e no da Eurovisão, em 1980, depois de ter vencido o da RTP, ao qual concorreu várias vezes. Com a canção "Ontem, hoje e amanhã" foi um dos premiados no Festival Yamaha, em Tóquio, em 1975.