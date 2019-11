O restaurante "São Gabriel", em Almancil, com uma estrela Michelin, vai encerrar, após ter sido vendido, anunciou hoje através das redes sociais o seu chefe executivo, Leonel Pereira.

Numa publicação na sua página na rede social Facebook, Leonel Pereira afirma que "o restaurante ‘São Gabriel’ foi vendido".

"Como tal, chegou ao fim uma existência de 30 anos como ‘fine-dining’, onde 26 deles foram estrelados" (com distinções do Guia Michelin), refere.

O anúncio surge dois dias após a apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020, que renovou a estrela (‘cozinha de grande nível, compensa parar’) a este restaurante, conquistada por Leonel Pereira na edição de 2015.

Leonel Pereira, que há sete anos comandava a cozinha do "São Gabriel", adianta na rede social que o restaurante abrirá, "já na próxima estação, com nova gerência, onde o conceito (segundo a informação dos novos proprietários) será asiático e sem ambição de estrelas".





"Esperamos ter novidades (sobre a transição do atual conceito São Gabriel) antes do próximo verão", acrescenta.

Segundo o jornal Expresso, que avançou a notícia, o objetivo é regressar ao universo do Guia Michelin, num novo projeto dedicado à alta cozinha.

O ‘chef’, que recentemente anunciou um novo projeto, em Faro, adiantou hoje que este abrirá em finais de janeiro.

Na mesma publicação, agradece à sua equipa pela renovação da estrela Michelin e aos "(fiéis) clientes que incansavelmente seguiram" o restaurante nos últimos sete anos.

Leonel Pereira chegou em 2013 ao "São Gabriel", que na altura detinha a classificação de uma estrela há 15 anos. Na edição de 2014, perdeu a distinção, e recuperou-a logo no ano seguinte.

A Lusa tentou contactar o ‘chef’, mas sem sucesso até ao momento.

Na edição de 2020 do Guia Michelin, Portugal tem sete restaurantes com duas estrelas e 20 com uma estrela.