O Sindicato dos Jornalistas (SJ) voltou hoje a exigir ao Expresso, três anos depois, que divulgue os nomes de jornalistas alegadamente envolvidos numa investigação judicial ao Grupo Espírito Santo (GES).



Em comunicado, o sindicato refere que, em 23 de abril de 2016, o Expresso, título do grupo Impresa, "pôs em causa o coletivo dos jornalistas portugueses, ao publicar que a lista de alegados pagamentos da ES Enterprises, 'offshore' conhecido como 'saco azul' do Grupo Espírito Santo, continha mais de uma centena de pessoas, incluindo jornalistas".



Tendo em conta que o Expresso "nunca identificou" qualquer dos profissionais, o SJ considera que tal cobriu "com um manto de desconfiança todo um conjunto de profissionais".



"A credibilidade do jornalismo é fundamental em democracia e não podemos deixar que ela seja minada por alegações por provar, nem permitir que toda uma classe fique sob suspeita", refere o SJ, salientando que só a divulgação dos nomes "permitirá agir nos casos que, e se, vierem a ser provados".



Por isso, "saudando o jornalismo de investigação, de que é exemplo a divulgação dos Panama Papers, o Sindicato dos Jornalistas apela ao Expresso para agir com a responsabilidade que lhe compete".



Em 28 de abril de 2016, a direção do Expresso esclareceu que os nomes de jornalistas envolvidos numa investigação judicial relacionada com o designado "saco azul do GES" só seriam revelados quando o trabalho de investigação estivesse concluído, "mas nunca antes disso".



Esta nota editorial da altura, assinada pelo então diretor, Pedro Santos Guerreiro, aconteceu depois de o SJ ter pedido ao jornal para divulgar o nome dos jornalistas envolvidos naquela investigação.



"O trabalho do Expresso cruza duas investigações em curso: a investigação à ES Enterprises, mais antiga, e a investigação internacional Panama Papers, que trouxe novos dados", referiu há três anos o Expresso, salientando que a notícia que motivou o 'email' do SJ "resulta da investigação autónoma à ES Enterprises" e "não está enquadrada no consórcio internacional de jornalistas de investigação aos Panama Papers".



Na altura, o Expresso recordou que investigava há ano e meio a ES Enterprises, a sociedade 'offshore' (paraíso fiscal) do GES, mais conhecida como "saco azul do GES", desde que o Público, em 2014, revelou a sua existência (a sociedade operou durante mais de 20 anos em segredo).



Na edição de 23 de abril de 2016, o Expresso noticiou que o Ministério Público tem em sua posse uma lista de nomes alegadamente envolvidos em pagamentos da ES Enterprises. Dessa lista constam nomes de jornalistas, segundo o título.