Paulo Vizeu Pinheiro: “Os voluntários são todos inspecionados, mesmo os nacionais”

O Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna revela que uma equipa passou uma semana com o Papa em Roma e que todos os que vão estar com Francisco tiveram de obter credenciação de segurança.

Uma semana antes do início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Vizeu Pinheiro recebeu a SÁBADO no seu gabinete, no centro de Lisboa, para uma entrevista. Ao longo de 55 minutos explicou o complexo processo que foi a organização da segurança daquele que é o maior evento alguma vez organizado em Portugal, revelou alguns detalhes de bastidores da operação, garantindo em todos os momentos que tudo foi estudado ao pormenor e que as potenciais ameaças durante o evento não lhe tiram o sono à noite. "Pergunta-me: mas está preocupado? Se não estivesse seria estranho", diz.