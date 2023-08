No primeiro dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, as ruas da Baixa lisboeta encheram-se de peregrinos de toda a parte do mundo. Vindos dos Estados Unidos, do Brasil, Itália, França ou Camboja, foram vários os que escolheram juntar-se aos portugueses perto da Sé de Lisboa. Com o barulho de fundo das conversas e canções, trocavam-se bandeiras e medalhas na manhã que antecedeu a missa de abertura no Parque Eduardo VII, conduzida pelo cardeal-patriarca D. Manuel Clemente.