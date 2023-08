O sacerdote Paolo Luca Braida passou a coordenar os discursos e a preparar as homilias de Francisco, em 2013, substituindo Giampiero Gloder.

Em 2013, no mesmo ano em que Francisco foi eleito Papa da Igreja Católica, os meios de comunicação italianos anunciavam que Giampiero Gloder, nomeado presidente da Academia Eclesiástica, iria ser substituído por Paolo Luca Braida, no papel de "escritor-fantasma" do Sumo Pontífice.