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O novo Alentejo chique e selvagem

Pedro Henrique MirandaSofia ParissiTiago Neto 23:00
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Ao longo da costa dourada que liga Troia a Sines, há estreias frescas e reinvenções por conhecer nos restaurantes e hotéis da Comporta, Melides e Santo André. Fique com um roteiro das melhores, com um saltinho ao interior para viver a natureza de perto um pouco por todo o Alentejo, de Estremoz a Odemira.

O nosso guia de férias começa na Comporta. Aproveite para ficar a conhecer a nova ala Sand, que expande e desenvolve o conceito do hotel Sublime. Na região, sugerimos-lhe ainda quatro mesas que valem a pena a visita.

Alentejo selvagem
Alentejo selvagem DR
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Em Melides, descubra o novo resort ecológico Quinta Amala, com uma decoração elegante, mas minimalista. Ao fim do dia, perto da praia de Melides, ainda há clássicos que resistem: o restaurante O Vapor e o bar Lança são ideais para fazer uma pausa e assistir ao pôr do sol.

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Na Costa de Santo André, apesar da expansão da “Comporta” para sul, a pressão da gentrificação ainda não se faz sentir. Há um ano abriu o Amarello Hotel Praia de Santo André, com 42 quartos, que apesar das dimensões reduzidas, aposta em calendário de eventos, com DJ sets, festas temáticas, tardes de churrasco e workshops de cozinha e bar.

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Para quem prefere o contacto com a natureza, damos-lhe a conhecer o Sublim’EcoLodge, na freguesia de Abela, em Santiago do Cacém, e outros quatro glampings. 

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No Alentejo Interior, descubra o Octant Évora, uma unidade que ocupa 11 hectares da Herdade do Perdiganito e que convida a abrandar. Nas proximidades, deixamos-lhe três sugestões de restaurantes para desfrutar da gastronomia regional.

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