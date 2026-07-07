Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

APOIO VITALÍCIO. UNS SUSPENDEM, OUTRO NÃO

António Guterres mantém subvenção de €4.138

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

António Costa suspendeu a sua, o secretário-geral da ONU, não. Recebe 2.925 euros líquidos por mês.

A lista publicada este junho pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) de quem recebe a subvenção vitalícia atribuída até 2005 aos detentores, por mais de 8 anos, de cargos políticos, contém um nome de peso: António Guterres. O valor bruto de €4.138,77 foi-lhe atribuído a 9 de abril de 2002, pouco depois de, nesse ano, ter deixado de exercer funções públicas. Em 2026, a pensão é dada como ativa, sem redução. Em 2019, quando a lista voltou a ser publicada depois de uma interrupção, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, então tutelado por José António Vieira da Silva, justificou a pensão do ex-primeiro-ministro com o facto de o exercício de cargos internacionais não ser um dos elementos que podem travar o pagamento da subvenção.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos público exercício Reforma Pensão António Guterres Onu António Costa Segurança Social Conselho Europeu Ministério do Trabalho e Emprego Tribunal Constitucional de Portugal Portugal São Bento
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

António Guterres mantém subvenção de €4.138