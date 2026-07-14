Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
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14 de julho de 2026 às 23:00

Dois livros, quatro artistas

Berger defende que contar uma história é criar uma espécie de abrigo, de proteção, criar uma casa de retaguarda. Vou dar-te abrigo: vou contar-te uma história; eis a potência simbólica das histórias e da memória.

Duas sugestões rápidas de leituras para estes meses de forte inclinação solar capaz de moer a mais preciosa das moleirinhas. São dois livros de quatro artistas. Pintura, cinema e literatura, as várias artes que por aqui estão representadas.

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