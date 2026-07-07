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ALBUFEIRA. A GESTÃO EM ESTILO DURÃO DO NOVO AUTARCA DO CHEGA

Há novo “xerife” em Albufeira

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07 de julho de 2026 às 23:00
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Rui Cristina deixa apoios de praia caducar: estão num limbo legal. Pediu uma auditoria que recusou pagar e a conta passa de €100 mil. Mas anda em cima do nível de som dos karaokes.

Foi uma das primeiras promessas eleitorais concretas. “Quando for eleito, no primeiro dia, pedirei uma auditoria externa e independente à Câmara Municipal de Albufeira – e publicarei na íntegra todos os resultados”, anunciou Rui Cristina, então candidato à liderança do município de Albufeira pelo Chega, num vídeo publicado nas redes sociais a 29 de setembro. “Acredito numa gestão transparente e cada euro público será tratado com rigor e respeito!” Dito e feito: venceu a autarquia no dia 12 de outubro, tomou posse no dia 3 de novembro, fechou um contrato de auditoria forense externa com a consultora Deloitte dia 12 de dezembro. Problema: quatro meses depois, a autarquia rasgou o contrato com a Deloitte.

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