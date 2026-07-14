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Santo André, da cor do sol e da areia

Pedro Henrique Miranda
Pedro Henrique Miranda 14 de julho de 2026 às 22:59
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Pioneiro na lagoa de Santo André, o Amarello opera em simbiose com a sua região, em busca de uma nova era turística para Santo André. Fique a conhecer também a mais carismática peixeira do mercado de Santiago do Cacém e saiba onde jantar nas proximidades.

Algo parece mudar quando cruzamos a fronteira de Melides. A presença portuguesa entre os veraneantes aumenta a olhos vistos, o que se reflete nos serviços, nos preços e até no próprio ambiente que se vive na Costa de Santo André. Apesar da expansão da “Comporta” para sul, a pressão da gentrificação ainda não chegou aqui, talvez até em seu detrimento: a região, reza a sabedoria popular de quem a frequenta, não tem serviços, infraestruturas, sequer um hotel digno desse nome para comportar um crescimento turístico que se quer saudável e sustentável.

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