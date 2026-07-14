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No Alentejo Interior, um hotel para abrandar

Tiago Neto
Tiago Neto 23:00
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Quartos e villas abertas à paisagem, restaurante assente no produto local, quinta, horta, e spa. O Octant Évora propõe uma estadia entre o descanso rural e a proximidade ao centro histórico de Évora. Saiba onde petiscar ali perto.

Da cidade de Évora à Herdade do Perdiganito são pouco mais de 15 minutos. O Octant não se entrega logo na estrada: há portões a transpor até que fiquemos de frente para o edifício, contemporâneo, de linhas retas, discreto na forma como ocupa a paisagem. Por fora, parece contido; por dentro, muda a temperatura. Azuis, brancos luminosos, tecidos naturais e madeira fazem a ponte entre o desenho e uma ideia de Alentejo que não precisa de ser literal. No lóbi, uma árvore impõe-se como centro. Aqui, a ruralidade não é cenário: é atmosfera.

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