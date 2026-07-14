Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
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14 de julho de 2026 às 23:00

Apocalipse nas pensões? Não é o que parece.

O retrato distorcido sobre o colapso das pensões futuras tira o foco de onde estão as ameaças reais para as reformas das gerações mais novas.

Em outubro de 2024, enquanto trabalhava para um artigo da SÁBADO sobre pensões de reforma, deparei-me com um insólito. Por todo o lado havia notícias alarmantes sobre como em 2050 as novas pensões valeriam só 38,5% do último salário. A ideia estava tão difundida que quando disse a algumas pessoas que o relatório da Comissão Europeia citado só tinha essa previsão para 2070 - e que para 2050 não havia informação suficiente - nenhuma me deu crédito. Por momentos pensei que era eu que estava errado, o que me levou a reler o Ageing Report e a falar com um perito português. Não era eu que estava errado.

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Apocalipse nas pensões? Não é o que parece.