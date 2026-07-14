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Comporta: um novo refúgio e quatro restaurantes a descobrir

Pedro Henrique Miranda
Pedro Henrique Miranda 14 de julho de 2026 às 22:59
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Focada nas famílias, a nova ala Sand expande e desenvolve o conceito do Sublime, com ênfase no convívio, na tranquilidade e na boa comida. Deixamos-lhe ainda quatro sugestões de restaurantes.

O primeiro aspeto que nos chama a atenção, ainda atrás dos muros do hotel, é o tempo que demoram a abrir os portões - uma eternidade para quem chega cansado da viagem. Não é por acaso, explica a diretora Cristina Borges de Carvalho, que revela que o resort passou “semanas a ajustar a velocidade” destas portas: “Primeiro irritamo-nos, tamborilamos os dedos no volante, mas depois conformamo-nos - o tempo obriga-nos a abrandar a velocidade das nossas vidas.”

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