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Três anos e meio a arranjar subterfúgios: as desculpas mais mirabolantes de Roberto Martínez

Gonçalo Correia
Gonçalo Correia 10:56
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Ao leme da Seleção portuguesa, Roberto Martínez notabilizou-se por justificações criativas e explicações imaginativas. Eis nove situações que escapam à capacidade de compreensão do português comum.

"Claro", respondia, a 9 de janeiro de 2023, Roberto Martínez sobre se já tinha na cabeça "ser campeão da Europa". "Acredito que é sempre preciso sonhar alto", dizia ainda o treinador belga, que garantia "saber exatamente o que é preciso" para pôr uma equipa a render "depois de sete anos no futebol mundial".

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