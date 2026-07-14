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Germano Almeida
Germano Almeida
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14 de julho de 2026 às 23:00

Trump é mais Balogun que pró-Ucrânia

Donald Trump bateu ainda mais fundo e gabou-se de fazer batota para despenalizar Balogun. Os belgas responderam em campo e golearam a seleção dos EUA, que até estava a fazer um bom Mundial. Era preciso o Presidente dos EUA fazer estas figuras? O problema é que ainda há quem goste. De Ancara sobrevieram o apelo e o exemplo de Zelensky. Mas o tempo passa e passa e passa... 

Nos dias anteriores à Cimeira da Nato em Ancara, o Presidente dos EUA esteve mais preocupado em pressionar a FIFA a despenalizar Balogun do que em preparar a posição norte-americana sobre a próxima fase que leve Putin a parar a agressão na Ucrânia.

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