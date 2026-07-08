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Portugal

Sócia da empresa por trás de exames nacionais é antiga assessora de Carlos Moedas

Diogo Augusto 13:34
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Inês Catarino esteve envolvida na campanha do atual presidente da câmara de Lisboa, em 2025, e até recebeu um louvor da autarquia.

A empresa contratada para tratar dos exames nacionais, que têm estado debaixo de fogo depois de inúmeros problemas, foi mantida em segredo durante vários dias, mas é agora conhecida: trata-se da BLAT - Creative Powerhouse Lda. Em novembro de 2022 a BLAT ganhou duas novas sócias: Inês Fernandes e Inês Catarino - esta última aparece nas páginas da empresa como gerente de redes sociais, ou “social media manager” (o link ainda pode ser consultado, mas já não está acessível a partir do site).

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