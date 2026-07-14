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Alentejo Selvagem: imerso na natureza da costa

Pedro Henrique MirandaSofia Parissi 23:00
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A meia hora das praias da Costa Vicentina, o Sublim’EcoLodge é um glamping para quem se quer perder no remoto silêncio, e não tem medo de deixar o mundo à porta. Fique com outras quatro sugestões.

O caminho é confuso, pelo que o proprietário recomenda que deixemos o carro a cinco quilómetros do alojamento, na freguesia de Abela, em Santiago do Cacém. Ele próprio virá buscar-nos no seu carro pessoal - o primeiro indício do tratamento informal e descontraído que teremos no Sublim’EcoLodge. O seu sotaque denuncia a dupla nacionalidade: o português Manuel da Silva, hoje com 61 anos, emigrou aos 5 para França com a família, onde cresceu e constituiu família com Hélène Dubon, conta-nos enquanto percorremos as estradas de terra que atravessam o montado alentejano.

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