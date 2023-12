Gypsy Rose era vítima de maus-tratos e matou a mãe. Dez anos depois saiu da prisão

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Gypsy Rose Blanchard foi enviada para a prisão pelo assassinato da sua mãe, Clauddinnea "Dee Dee" Blanchard, e viu o seu caso a ser contado na série The Act. Agora foi libertada do Centro Correcional de Chillicothe, nos Estados Unidos, por volta das 3h30 da manhã de quinta-feira (horário local). A informação foi avançada pelo Departamento Prisional do Missouri.





Gypsy e o seu namorado, Nicholas Godejohn, foram presos ainda em 2015 pelo assassinato de "Dee Dee" Blanchar, que foi encontrada morta na sua casa em Springfield. Nicholas ainda chegou a confessar que foi ele quem esfaqueou a mãe da namorada no seu quarto, e justificou até a ação como um ato de proteção de Gypsy. O jovem acabou por ser condenado a prisão perpétua, enquanto Rose – que também se declarou culpada – foi condenada a 10 anos de prisão."Dee Dee" Blanchard terá abusado da filha durante anos, ao convencê-la que sofria de leucemia, distrofia muscular, deficiência visual e auditiva e convulsões. Como resposta as estas supostas doenças, Gypsy teve que usar uma cadeira de rodas, uma sonda de alimentação e passou até por cirurgias, que mais tarde foram consideradas desnecessárias."Ela acorrentou-me fisicamente à cama e colocou sinos nas portas e disse a qualquer pessoa em quem eu provavelmente confiasse que estava a passar por uma fase, e para lhe dizer se estivesse a fazer alguma coisa nas costas dela", contou ao programa 20/20 em 2017.Sabe-se também que a mãe terá mentido na idade da filha para a fazer parecer mais jovem nos documentos. No mesmo programa, Gypsy confessou que queria a sua mãe morta "porque queria escapar dela" e que se sentia mais livre na prisão, do que a morar com a mãe.Rose, que tem agora 31 anos, terá ficado a certo momento da sua vida curiosa sobre como seria o mundo exterior – levando-a a criar um perfil de namoro e a iniciar um relacionamento online com Nicholas. Na altura, segundo contou ao programa, a sua mãe "ficou com ciúmes porque estava a dar muita atenção a ele. Ela ordenou que ficasse longe dele".Na altura o caso fez as manchetes nacionais e até deu origem a uma série, em 2019. Patricia Arquette - a atriz que assume o papel de mãe em The Act – venceu um Emmy pela interpretação.